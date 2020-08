Opnieuw rellen in VS nadat ongewapende zwarte man wordt neergeschoten voor ogen van zijn kinderen

In verschillende Amerikaanse steden zijn protesten en rellen uitgebroken nadat op zondagavond een zwarte man in Wisconsin zeven keer in de rug werd geschoten. De 29-jarige Jacob Blake was ongewapend en wilde in zijn wagen stappen, waar zijn drie kinderen op hem zaten te wachten. Het zoveelste incident met politiegeweld in de VS doet de ‘Black Lives Matter’-protesten opnieuw oplaaien.

In Kenosha, een stad in de Amerikaanse staat Wisconsin, was het van maandag op dinsdag al voor de tweede nacht onrustig nadat er zondagavond een ongewapende zwarte man werd neergeschoten. Verschillende winkels werden er in brand gestoken en het gerechtsgebouw werd belegerd door demonstranten. De betogers schonden daarmee de avondklok die maandagavond ter preventie van rellen was ingesteld en werden door de politie uiteengedreven. Ook in onder andere Manhattan, Washington DC en Minneapolis kwamen mensen op straat.

Neergeschoten voor ogen kinderen

Aanleiding van de onrust is een politie-interventie waarbij de 29-jarige Jacob Blake werd neergeschoten. Het gewelddadige incident werd door een omstaander vanuit zijn appartement gefilmd en ging meteen het land rond op sociale media. Meteen nadien kwamen verschillende demonstranten in het hele land op straat. De gouverneur van Winsconsin Tony Evers heeft aangekondigd de nationale garde in te zetten voor de bescherming van essentiële infrastructuur.

Op de shockerende beelden is te zien hoe Blake – die rustig en ongewapend is – in zijn wagen wil stappen als een van de agenten hem aan zijn t-shirt vasthoudt en hem zeven keer in de rug schiet. Later werd bevestigd dat zijn kinderen van 3, 5 en 8 jaar oud in de wagen zaten en dus ooggetuige waren van het politiegeweld op hun vader. Blake werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn gezondheidstoestand is intussen stabiel, al verblijft hij nog op intensieve zorgen.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

De exacte omstandigheden waarin Jacob Blake werd neergeschoten zijn niet duidelijk. De agenten in kwestie zouden opgeroepen geweest zijn voor huiselijk geweld, maar volgens zijn advocaat Ben Crump (die ook de nabestaanden van George Floyd verdedigde) zou de jonge vader zijn tussengekomen in een ruzie tussen twee vrouwen. De man die de beelden van het incident maakte, Raeysan White, bevestigt dat hij vrouwen hoorde ruziën en toen Blake zag aankomen. Er komt een onderzoek naar het gedrag van de politieagenten.

Al maanden onrustig

Er heerst in de VS al maanden onrust over het overmatige politiegeweld tegen zwarten. De Amerikaanse politiemacht kent op dat vlak een bloedige geschiedenis. Dit jaar kwamen onder meer de dood van Breonna Taylor, die meer dan twintig keer werd neergeschoten tijdens een nachtelijke huiszoeking, en George Floyd, die minutenlang verstikt werd onder de knie van een politieman, in de aandacht.

Vooral de dood van Floyd betekende de druppel voor verschillende zwarte Amerikanen die een einde willen zien aan het politiegeweld. Sinds eind mei komen er massaal mensen op straat voor sociale rechtvaardigheid en politiehervormingen – voornamelijk in de VS, met een kortstondige uitbreiding van de protestgolf naar verschillende werelddelen. In de Amerikaanse stad Portland wordt er sinds de dood van Floyd al bijna elke dag (gewelddadig) geprotesteerd.