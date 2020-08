Opgepast: neem je pillen liever niet in combinatie met dit sap

Medicijnen innemen, het overkomt ons allemaal weleens. Of je nu ziek bent of gewoon voedingssupplementen wil slikken om in vorm te blijven – het kan allemaal. Vaak nemen we die pillen in met een glas water, maar tijdens een uitgebreid ontbijt in het weekend gebeurt het weleens dat we dat water inruilen voor een sapje.

Het gaat in zo’n geval meestal om appelsien- of pompelmoessap, want er is niets zo lekker als een glas versgeperst fruitsap om de dag te beginnen. Toch zijn citrusvruchten en medicijnen geen goede combo, zo blijkt helaas.

Afbraakproces

Prof. dr. Arthur Van Aerschot, professor medicinale chemie aan de KU Leuven, gaf een woordje uitleg over de combinatie van medicijnen en vruchtensap aan HLN. “Pompelmoes en andere citrusvruchten kunnen interfereren met de werking van geneesmiddelen. Dat heeft te maken met het afbraakproces van die medicijnen. Specifiek gaat het om medicijnen die afgebroken worden door CYP3A4-enzymen in de darmwand en in de lever. Pompelmoes vertraagt het afbraakproces en versterkt de werking van die middelen, wat tot bijwerkingen kan leiden. Bekende middelen waarvoor je moet uitkijken in combinatie met citrus zijn onder meer diazepam (valium), amfetamines, derivaten (opgelet met bepaalde antiobesitaspreparaten) en cholesterolverlagers”, aldus Van Aerschot. Hij raadt dan ook aan om steeds de bijsluiter te raadplegen of om raad te vragen aan je apotheker als je twijfelt over de werking van het medicijn in kwestie. Bij twijfel is een glas water dus nog altijd de beste optie.