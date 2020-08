Greta Thunberg gaat weer terug naar school

Na een onderbreking van een jaar gaat de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg terug naar school. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt op Twitter.

“Het voelt geweldig om weer op school te zijn”, twitterde Thunberg, terwijl ze op de foto prijkt met een rugzak om en haar fiets in de hand.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020