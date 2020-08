Cocaïne trendt op Twitter na speech Donald Trump Jr.: kijk zelf waarom (video)

‘#Cocaïne’ was een van de belangrijkste trends op Twitter na de toespraak van Donald Trump Jr. op de Republikeinse Nationale Conventie van 2020. De 42-jarige zoon van de president van de Verenigde Staten sprak live een lege zaal toe en vertoonde daarbij enkele kenmerken van chemische stimulansen.

Tijdens zijn toespraak viel Don Jr. “radicaal links” aan en toonde hij zijn steun voor zijn vader, maar er zijn veel mensen op Twitter die kritiek hadden op zijn toespraak.

Tijdens de RNC sprak ook Don’s vriendin Kimberly Guilfoyle, die een zeer krachtige toespraak hield waarin ze grotendeels naar het publiek schreeuwde.

Twitter gaat los

Je kunt de toespraak van Don Jr. hierboven bekijken en verder lezen voor reacties op ‘cocaïne’-trending na de toespraak. Zelfs tijdens de toespraak begonnen mensen meteen de link te leggen, met vaak hilarische berichten als gevolg.

Saw “Cocaine” trending & I instantly knew this was who’s being referenced. https://t.co/X7Cu3F5ORC — Ms. Imani Is Still Isolating (@ImaniKushan) August 25, 2020

It’s not a good sign that cocaine is a top trend following a political convention. — Covie (@roper_93) August 25, 2020

Breaking photo, Don.Jr is preparing for his speech 😐😐#donjr pic.twitter.com/3pTIpMfJx3 — Jackson Tenorio (@JacksonTenori) August 25, 2020





Oh, is Don Jr on? pic.twitter.com/Za7tiCaQrn — Rick Wilson (@TheRickWilson) August 25, 2020