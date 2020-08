BIZAR. In het midden van deze stad kan je nu in een boomhut overnachten

Slapen in een boomhut, het is iets waar we als kind allemaal weleens over fantaseerden. Tegenwoordig zijn er heel wat manieren om die droom te laten uitkomen, maar de meeste boomhutten zijn – zoals je zou verwachten – in een bos gelegen. Een stad leent zich niet echt voor het concept, toch?

Wel, schijn bedriegt, want in Amsterdam kan je tegenwoordig middenin de stad in een boomhut overnachten. Ideaal als je de Nederlandse hoofdstad eens op een andere manier wil ervaren. Het hoeft immers niet altijd een fancy hotelkamer in een grachtenpand te zijn.

Hangmat en prachtig uitzicht

Het Mandelahuisje in Amsterdam-Noord bestaat al enkele jaren. Het is tegelijkertijd een herberg, vergaderruimte en glazen overnachtingssuite. Aan dat aanbod wordt vanaf nu nog een specialleke toegevoegd. In de kruin van een oude eikenboom vind je er namelijk Mandela’s Tree House – een luxe boomhut, inclusief eigen terras, warme douche, hangmat en een prachtig uitzicht over het IJ. Hoewel de boomhut in Amsterdam-Noord is gelegen, ben je op wandelafstand van de pont richting Centraal Station (handig als je aankomt met de trein) en het centrum in het algemeen. Bovendien vind je hier minder toeristen dan in de rest van de stad, waardoor je in alle (relatieve) rust van je verblijf kan genieten. Een overnachting kost je 180 euro, wat naar Amsterdamse hotelstandaarden erg correct is. Meer info kan je hier terugvinden.