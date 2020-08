BACK TO SCHOOL. De geheimen van een goeie brooddoos

Hoe kies je de juiste brooddoos?

Voor je achter in de kast op zoek gaat naar de trouwe brooddoos van vorig jaar, vraag je je best af of de doos nog wel perfect geschikt is voor je kind. Het is namelijk niet de bedoeling dat je pagadder gedurende zijn of haar hele schooltijd met dezelfde brooddoos rondloopt. Alleen al om gezondheidsredenen is het aangewezen om het ding geregeld te vervangen. Kies je voor een plastic doos? Dan is het aangewezen om die te vervangen zodra je tekenen van sleet ziet. «Door het gebruik zal het plastic vervormen, ontkleuren en krassen krijgen», waarschuwt Kind en Gezin. «Daardoor belanden er op de duur microdeeltjes plastic in het voedsel van het kind.»

Je kiest dus beter een brooddoos zonder bepaalde chemische en toxische bestanddelen zoals Bisfenol-A (BPA) en ftalaten. Die componenten kunnen een schadelijke invloed hebben op het hormonale systeem. Dozen zonder die elementen zijn misschien duurder dan een simpel plastic exemplaar, maar ze zijn beter voor het milieu én voor de gezondheid van je kind. In de meeste biowinkels vind je goeie alternatieven. Je kan plastic natuurlijk ook volledig afzweren en kiezen voor een doos in glas (die weegt wel meer en is niet echt kindvriendelijk), in bamboevezel of in roestvrij staal. Kind en Gezin raadt trouwens een brooddoos in inox aan, want die is «licht, stevig en voor zover we weten niet schadelijk voor de gezondheid.»

Wat stop je in de doos?

Sommige ouders breken zich echt het hoofd over die vraag. Ergens is dat ook terecht, want een brooddoos vullen is geen taak die je licht mag opnemen. Gelukkig is het perfect mogelijk om de routine te vermijden en de hele week door gevarieerde en gezonde maaltijden mee te geven. Je hoeft er ook geen uren aan te besteden. Heb je zin om eens iets anders te maken dan de eeuwige boterham met kaas of ham? Dan kan je je kind bijvoorbeeld verrassen met een wrap met kip en wat geraspte wortelen en kerstomaatjes. Het neemt echt nauwelijks meer tijd om zoiets klaar te maken dan een boterham, en je kind zal dolblij zijn met die heerlijke en originele maaltijd.

Groenten en fruit maken per definitie deel uit van een gezonde maaltijd. Je kan opteren voor de klassieke wortel- of komkommersticks, maar radijsjes of sneetjes paprika zijn ook een goed idee. Wat het fruit betreft, kan je beter voldoende variatie inlassen. In plaats van een appel of een peer kan je je kind al eens een handvol noten meegeven. Of waarom geen gedroogd fruit, zoals vijgen, rozijnen of schijfjes banaan? Dat is gemakkelijk om te eten en je hoeft niets te schillen.

Aarzel tot slot ook niet om nu en dan een brooddoos klaar te maken… zonder brood. Een slaatje met pasta, rijst, quinoa of aardappelen zal de eentonigheid doorbreken en zorgt tegelijk voor een evenwichtige voeding.

Hoera voor hygiëne!

Een brooddoos kan heel snel in een broeihaard van bacteriën veranderen. Daarom moet je hem elke dag wassen met heet water en detergent, bij voorkeur als je kind van school komt of ’s avonds. Zo vermijd dat je je er ’s ochtends snel van afmaakt en de doos onzorgvuldig afwast en -droogt. Niet alle brooddozen zijn trouwens geschikt voor de afwasmachine. Denk eraan om dat te controleren.

Het komt gelukkig steeds minder vaak voor, maar sommige scholen beschikken niet over een koelkast waar de leerlingen hun maaltijden in kunnen opbergen. Als dat het geval is, is het ten zeerste aangeraden om de brooddoos samen met een gelpack of een ander koelelement in een koeltas te stoppen. Op die manier blijft het eten vers. Bepaalde voedingsmiddelen kunnen een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid als ze slecht bewaard worden. Denk maar aan filet américain, rauwe vleeswaren of kaas op basis van rauwe melk. Een tip: er bestaan gekoelde lunchboxen waarvan je het deksel in de diepvries moet stoppen. Zo houden ze het eten vers.