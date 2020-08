Vlaams onderwijs loopt digitaal voorop

Het onderwijs in Vlaanderen loopt voorop op het Europees gemiddelde op het vlak van leerlingen online taken of oefeningen te laten maken. In Vlaanderen deed 62% van de leerkrachten dat pre-corona al, tegenover gemiddeld 59% in elf bevraagde Europese regio’s. Tijdens de coronacrisis deed 89% van de leerkrachten bij ons dit, tegenover 87% in de bevraagde landen.

93% van de Vlaamse leerkrachten basisonderwijs en 75% in het secundair onderwijs liet in de coronaperiode leerlingen minstens één keer per week oefeningen of taken maken op een digitaal platform. 77% van de leerkrachten gaf in de coronaperiode afstandsles aan de hele klas, tegenover 10% pre-corona.

Bijna drie kwart (73%) stuurde leermaterialen op via e-mail tegenover 12% pre-corona en de helft nam zelf een webcast op, tegenover 4% pre-corona. 22% van de Vlaamse bevraagden nam minstens één keer per week digitale testen af, tegenover 6% pre-corona.

Minpunten

Aan de hele klas lesgeven tijdens de coronacris vond 84% van de leerkrachten moeilijker. Resultaten van leerlingen evalueren bij digitaal gemaakte oefeningen en testen vond 72% moeilijker te evalueren, en 82% van de Vlaamse leerkrachten schatte in dat leerlingen minder tijd aan huiswerk en het online schoolgebeuren besteedden dan in normale tijden.

Leerkrachten blijken tevreden over de digitale leerplatformen: 89% geeft ze een score van minstens 3 op 5. En 79% gaf aan meer tijd aan het voorbereiden van afstandslessen te besteden tegenover gewone lessen. De enquête werd afgenomen bij 5.300 leerkrachten in elf Europese regio’s.

Screenen op schade van lockdown

Gisteren wezen de Vlaamse onderwijskoepels er ook op dat alle leerlingen – van kleuters tot achttienjarigen – bij de start van het schooljaar moeten getest worden om na te gaan hoe groot de inhoudelijke en emotionele schade is na de lockdown.

Volgens de onderwijsbonden is dat idee niet nieuw. Elk jaar vragen leerkrachten aan het begin van het schooljaar namelijk hoe de leerlingen zich voelen en hoe het met ze gaat. «Leerkrachten zijn opgeleid om dat doen», klinkt het. Nancy Libert van ACOD Onderwijs erkent wel dat het dit jaar misschien wat intenser zal zijn dan de andere jaren.

Minder besmettingen

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is voor de achtste dag op rij gedaald. In de week van 14 tot en met 20 augustus werden gemiddeld 493,3 besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling met 15% in vergelijking met een week eerder.

De daling van het aantal coronabesmettingen heeft geen effect op de start van het nieuwe schooljaar – dan geldt de zogenoemde code geel. Bij code geel, wat staat voor laag risico op besmetting, geldt een vijfdaagse schoolweek en mondmaskerplicht vanaf het secundair onderwijs.