Een op de vijf rokers probeerde te stoppen tijdens lockdown

Tijdens de lockdown heeft een op de vijf rokers in België geprobeerd om te stoppen. Velen grepen naar de e-sigaret als hulpmiddel om af te geraken van hun kwalijke gewoonte. De online verkoop van vape-producten ging daardoor stevig de hoogte in de voorbije maanden, ondanks het verbod op internetverkoop van die producten.

Bijna een vijfde van de rokers die probeerden te stoppen (18,4 procent), slaagde daar ook effectief in. Toch rookte tijdens de lockdown een kwart van de rokers ook meer dan normaal. Dat blijkt uit een bevraging van 1.250 rokers en vapers vorige maand door het onderzoeksbureau iVOX, in opdracht van British American Tobacco.

Vapen

Bijna 60% van de bevraagden probeerde komaf te maken met zijn verslaving zonder een hulpmiddel. Van degenen die wel een hulpmiddel gebruikten, grepen de meesten (38,4%) naar de e-sigaret. Die kan wel nicotine bevatten, maar is minder schadelijk dan de traditionele tabaksproducten omdat er geen tabak wordt verbrand.

De meeste vapers kopen normaal hun producten aan in gespecialiseerde winkels. Die moesten tijdens de lockdown echter hun deuren sluiten vanwege “niet essentieel”. Veel vapers zochten daardoor hun heil online om aan hun e-sigaretten en e-vloeistoffen te geraken. Dat is opmerkelijk, want het is in ons land verboden om vape-producten met nicotine te verkopen via het internet. Een derde van de vapers (32%) die producten kochten tijdens de lockdown deed dat online.

Zes op de tien vapers die het moeilijk hadden om hun producten te vinden, lieten zelfs weten teruggegrepen te hebben naar sigaretten. Een grote meerderheid (60%) vindt dan ook dat het toegestaan zou moeten worden om vape-producten online te kopen, zoals dat in het buitenland vaak al mogelijk is.