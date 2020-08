Door coronamaatregelen mogen acteurs seksscènes met eigen lief spelen

Seks in coronatijd is voor singles niet zo vanzelfsprekend, want dan moet je al een seksbuddy in je bubbel van vijf hebben zitten. En wat met acteurs die seksscènes moeten opnemen? Goed nieuws: vanaf nu kunnen zij hun eigen partner gebruiken. Hij of zij moet alleen wél een beetje lijken op de tegenspeler…

Bij het draaien van seksscènes in volle coronacrisis zouden regisseurs kunnen overwegen de partner van hun acteurs als bodydouble te gebruiken, als ze die hebben. Dat advies staat volgens entertainmentwebsite Deadline in de coronarichtlijnen van de Britse regisseursvakbond. Het idee is eerder ook al geopperd door de Noorse filmcommissie.

Geen jaloezie

Directors UK Updates Intimacy Guidelines For COVID Era, Suggests Re-Writing Sex Scenes & Using Real-Life Partners As Body Doubles https://t.co/kiqpG042GN pic.twitter.com/366KpEvVDc — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 20, 2020

In het protocol staat wel de kanttekening dat “niet alle partners zich hier comfortabel bij zullen voelen”. Ook is het belangrijk dat de geliefde in kwestie “fysiek lijkt op de tegenspeler van de acteur.” Er is ook een groot voordeel: de acteurs hebben geen last meer van jaloerse echtgenoten.

Schrappen seksscènes

Een andere oplossing die Directors UK, waar 7.500 regisseurs lid van zijn, voorstelt is scenario’s te herschrijven en seksscènes te schrappen in coronatijd. “Het kan soms veel spannender zijn om op te bouwen naar een seksuele climax in plaats van het moment zelf te draaien”, adviseert de bond. “Emotionele intimiteit kan minstens zo spannend zijn als fysieke intimiteit.”

De vakbond adviseert regisseurs om ter inspiratie te kijken naar oude klassiekers met dergelijke liefdesscènes, zoals ‘It Happened One Night’ uit 1934 of ‘Casablanca’ uit 1943.

Bron: Metro Nederland