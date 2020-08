Dit traditioneel Japans hotel biedt kattengezelschap aan

Een traditioneel hotel in het Japanse stadje Yugawara, waar je nog op tatami kan slapen en kimono’s kan dragen, heeft een nieuw soort dienstverlening bedacht voor haar gasten. Heb jij altijd al eens willen weten of een kat iets voor jou is? Wel, dan ben je aan het goede adres bij My Cat Yugawara.

Iedere gast die een proefpakket aankoopt, deelt tijdens zijn overnachting de kamer met een kat. De viervoeter wordt bij je afgezet om 5u30 ’s avonds en blijft bij je tot 9 uur ’s ochtends. Al die tijd moet je bij de kat blijven. Natuurlijk moet je ook zelf voor het beestje zorgen en de kattenbak leegmaken. Wanneer je arriveert, krijg je een handig schepje waarmee je die taak kan volbrengen.

Wie een eerste keer een overnachting boekt, moet een shift meedraaien in het café van het hotel, zodat het personeel er zeker van kan zijn dat je je comfortabel voelt rond katten.

Adoptie

Het proefpakket werd speciaal samengesteld voor mensen die nog niet zeker weten of ze een kat moeten adopteren. Het hotel hoopt hierbij te kunnen helpen. Als je een klik hebt met je viervoetige metgezel, biedt het verblijf je ook de kans om het beestje te adopteren. Een win-winsituatie!