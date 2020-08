Dit luxemerk brengt als eerste couture mondmaskers op de markt

Mondmaskers zijn zonder enige twijfel hét accessoire van het jaar. We hadden het enkele maanden geleden niet kunnen bedenken, maar tegenwoordig komen we het huis niet meer uit zonder er eentje op zak te hebben. Of je nu op café gaat of boodschappen gaat doen, een mondmasker is essentieel.

Door de grote vraag zijn er dan ook steeds meer merken die een eigen versie van het mondmasker op de markt brengen. Goedkoop of duur, simpel of met toeters en bellen: er is voor ieder wat wils. En nu mengt ook de luxewereld zich in het verhaal.

Burberry

Het heeft even geduurd, maar modeliefhebbers kunnen nu ook een couture mondmasker aanschaffen. Het is het Britse luxemerk Burberry dat de eerste exemplaren uitbrengt. De mondmaskers zijn gemaakt van stofoverschotten en zoals het het merk betaamt, gaan de maskers gehuld in een geruit jasje. Burberry kondigde de release zelf aan op hun website en liet weten dat er twee modellen beschikbaar zullen zijn, beide in drie maten. De maskers zullen niet goedkoop zijn, 100 euro is niet niks voor een mondkapje, maar voor die prijs krijg je er ook een fashionable opbergzakje bij. Een deel van de winst zal bovendien ingezet worden om onderzoek naar het coronavirus te financieren.