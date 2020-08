Agent redt baby uit snikhete auto: “Hij zweette enorm en had overgegeven” (video)

Een politieagent heeft mogelijk het leven gered van een 1-jarig kind dat een tijdje achtergelaten werd in een auto. Levensgevaarlijk, want de temperatuur buiten was 32 graden.

Een Amerikaanse politieagent reageerde op maandag 17 augustus rond 17 uur op een oproep van iemand die een kind alleen in een auto had gespot op een parking in Duncanville (Texas). Toen de agent arriveerde, hoorde hij de baby huilen. Omdat de temperatuur buiten 32 graden was en het in een auto al gevaarlijk warm kan worden bij buitentemperaturen van 21 graden, sloeg hij een raam stuk en bracht hij het kind, dat aan het zweten was en vol met overgeefsel hing, in veiligheid.

Kinderbescherming

Een tijdje later doken de moeder en de grootmoeder van het kindje dan toch op. Het incident werd doorgegeven aan de kinderbescherming en zal ook verder onderzocht worden. “De politie van Duncanville is opgelucht dat dit incident niet afliep zoals dat wel vaker gebeurt wanneer kinderen alleen in een hete auto achtergelaten worden”, klonk het in een persbericht.