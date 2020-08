Wie een overnachting boekt in Waals-Brabant, krijgt er gratis een tweede bij

Door de coronacrisis zagen heel wat vakantiegangers zich verplicht hun verblijf uit te stellen of te annuleren. Het Maison du Tourisme van Waals-Brabant en de Provincie Waals-Brabant slaan nu de handen in elkaar om een tweede overnachting gratis aan te bieden aan zij die een hotelovernachting boeken in Waals-Brabant.

Als steun aan de toeristische sector, die zwaar getroffen is door de sanitaire crisis, hebben het Maison du Tourisme van Waals-Brabant en de Provincie Waals-Brabant een budget van € 150.000 vrijgemaakt. De actie ‘1 overnachting betaald = 1 overnachting gratis’ kadert in een relanceplan voor de toeristische sector. De actie wil ook Waals-Brabant in de kijker zetten als bestemming voor een korte vakantie.

Geschenkbon

In de eerste plaats kies een van de deelnemende hotels, gites en gastenkamers die deelnemen aan de actie. Je koopt vervolgens een geschenkbon met een waarde van € 75 of € 100 op het platform Cirklo voor een verblijf van minimaal twee nachten en krijgt het dubbele van de prijs in ruil. De promocode die je dient op te geven tijdens je reservatie op Cirklo is DestinationBw. Eens je de geschenkbon hebt aangekocht, rondt je de reservering af rechtstreeks bij het gekozen logies. De geschenkbon moet aangekocht en gebruikt worden tussen 19 augustus en 30 oktober 2020 bij één en hetzelfde hotel, gite of gastenkamer. Meer info kan je hier terugvinden.