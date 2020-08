BIZAR. Miel Gibson-honing vliegt als zoete broodjes over de toonbank

Soms volstaat het om je product een goede naam te geven als je wil dat het snel verkoopt. En hoe grappiger – of hoe bekender – de naam, hoe beter. Dat ondervond een Chileense moeder en honingverkoopster aan den lijve.

De Chileense Johana Agurto is een alleenstaande moeder van vier kinderen. In normale tijden komt ze aan de bak als leerkracht, maar daar stak het coronavirus een stokje voor. Plots zat ze zonder werk en had ze het moeilijk om haar maandelijkse lasten te betalen. Tot ze op een geniaal idee kwam.

Advocaten

Agurto had thuis nog een kleine stock honing liggen en om wat extra centjes te verdienen, besloot ze om de potten te verkopen. Ze moest echter ook een naam bedenken voor de honing en kwam op het geniale idee om die ‘Miel Gibson’ te dopen, naar de bekende Hollywood-acteur. Ze gebruikte ook een afbeelding van de acteur en de honing vloog plots als zoete broodjes over de toonbank. Dat kwam ook de advocaten van Gibson ter ore en Agurto bevond zich in een moeilijk parket. Na een overleg werd uiteindelijk besloten dat ze de afbeelding van de acteur niet meer mag gebruiken, maar de naam wel mag behouden. Ze heeft de etiketten intussen veranderd, maar de verkoop loopt nog altijd even hard. Agurto twijfelt nu zelfs of ze ooit nog wil gaan lesgeven. Of hoe de coronacrisis voor sommigen toch nog goed kan uitpakken!