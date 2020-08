Bijzonder natuurfenomeen op beeld vastgelegd: aanschouw de ‘omgekeerde waterval’ (video)

Een Australische nieuwscrew van 7NEWS Sydney was vorige week getuige van een bijzonder natuurfenomeen: op een klif aan de kust van New South Wales ontstond een ‘omgekeerde waterval’. De hevige wind blies het vallende water over de rand weer naar boven, waar zich een wolk van waternevel vormde.

De indrukwekkende beelden werden gedraaid in het Royal National Park, ten zuiden van Sydney. Lokaal werden windsnelheden tot 74 km/u opgemeten.

Volgens meteorologen ontstaat het effect door harde oceaanwinden die tegen de kliffen blazen, waardoor het vallende water van de waterval weer naar omhoog gestuwd wordt. Het natuurfenomeen ging gepaard met een opwaaierende wolk van waternevel en een regenboog.

De kustlijn van Sydney kreeg de voorbije weken geregeld harde winden en stormen te verduren. Honderden lokale bewoners kregen de raad om hun woningen te evacueren. Nu zijn de stormwinden gaan liggen in de regio, en stromen de watervallen weer volgens de wetten van de zwaartekracht.

A severe weather warning for damaging winds and damaging surf is current for Sydney, Central Coast, Mid North Coast, Hunter and Illawarra areas. At the moment, wind gusts of 70km/h are producing several reverse waterfalls in the Royal National Park. https://t.co/OF81oZFF1j pic.twitter.com/kQIZlsOnMc

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) August 10, 2020