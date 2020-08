Amazon haalt kindersekspoppen van website in Frankrijk

De Amerikaanse internetwinkel Amazon heeft in Frankrijk sekspoppen die eruitzien als kinderen van zijn website gehaald. Dat heeft de Franse staatssecretaris van Jeugd en Gezin Adrien Taquet bekendgemaakt. “Pedocriminaliteit uit de samenleving bannen is de verantwoordelijkheid van elk van ons”, stelt de staatssecretaris.

Een reeks verenigingen had de verkoop van “sekspoppen met de beeltenis van kinderen” onder de aandacht gebracht, waarop Taquet Amazon opriep om de verkoop ervan een halt toe te roepen.

Waakzaam

“Dat heeft Amazon France meteen gedaan en het beloofde ook waakzaam te blijven”, aldus de staatssecretaris op de microblogsite Twitter. De Franse staatssecretaris wil in de herfst ook een onafhankelijke commissie opzetten over seksueel geweld tegen kinderen. In 2018 was er al eens ophef over sekspoppen met het uiterlijk van kinderen bij Amazon in het Verenigd Koninkrijk.