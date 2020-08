Het Huis van Alijn is het museum van het dagelijkse leven. Je ontdekt er alles over onze tradities en rituelen, van verjaardagen tot trouwfeesten, sinds het begin van de 20ste eeuw. Met al die verhalen en artefacten is het museum ook een fijne plek voor kinderen. Tot het einde van de maand kan je er ook nog de expo Circus onderweg meepikken, over de reisverhalen van Belgische circusartiesten. En de snelle beslissers nestelen zich vanavond in de binnentuin van het museum voor een gezellig concert van de Belgische singer-songwriter Chantal Acda, ook wel bekend van Isbells. Je bezoekt het Huis van Alijn gratis met een museumpas.

huisvanalijn.be