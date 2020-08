Tatoeëerster zet gratis tepel-tattoos om kankerpatiënten te helpen

Wie iets goed wil kunnen, moet vanzelfsprekend veel oefenen. Tattoo-artieste Shannon McCauley is al heel goed in haar vak, maar ze wil van één specifieke tatoeage haar expertise maken om kankerpatiënten te helpen. Eén probleempje: hoe kan ze beter worden als niet veel mensen een tepel-tattoo op hun lichaam willen?

Shannon wil graag mensen helpen die een masectomie hebben laten ondergaan; een operatie waarbij de volledige borstklier wordt weggenomen, dus ook de tepel. Maar ze wil er eerst zeker van zijn dat ze zonder fouten tepels kan tatoeëren.

Gelukkig vond de Amerikaanse al snel een oplossing: “Vandaag mijn eerste tepel op huid getatoeëerd. Als hij genezen is zal ik hem met een gratis tattoo bedekken. Ik ben dit aan het leren zodat ik binnenkort borstkankerpatiënten kan helpen.”

Tattooed my first nipple on skin. I’ll be covering this tattoo for free once it’s healed. I’m learning this so I can tattoo in surgeon’s offices and help breast cancer survivors that had mastectomies. pic.twitter.com/2GlCysxyzK

