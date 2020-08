Hou het hoofd koel tijdens je feestje

Munt

Het eerste waar je tijdens een hittegolf aan moet denken, is natuurlijk gehydrateerd blijven. En nee, dat doe je best niet met alcohol. Water blijft het beste, maar where’s the fun in that? Met een beetje creativiteit trakteer je je gasten op een verfrissend én leuk drankje. Geïnfuseerd water of een spuitwatertje met wat munt, bijvoorbeeld. Ideaal bij een verzengende hitte. Of zet Popsicles op tafel, homemade ijsjes met munt uit je tuin!

Schaduw

Denk aan parasols of prieeltjes (sommige kunnen 90% van de UV-stralen filteren) om je tuin zo schaduwrijk mogelijk te houden. Er bestaan schaduwzeilen die je kan installeren waar je wil. Of hang gewoon een laken waar je kan, afhankelijk van de indeling van je tuin of terras. Zet je stoelen en/of chaises longues onder de bomen en profiteer van de schaduw die je huis biedt.

Water

Met zulke temperaturen heb je maar in één ding zin: een duik in het zwembad! Maar wie hittegolf zegt, zegt ook waterbeperkingen. Als je een grote regenton hebt, kan je je zwembad eventueel met regenwater vullen. Gebruik een filter om je water zo lang mogelijk proper te houden. Is het tijd om je zwembad leeg te maken? Hergebruik het water dan voor je planten. En vergeet je zwembad niet af te dekken, zodat het water niet verdampt. Je kan ook gewoon teiltjes met water gebruiken, zodat je gasten op zijn minst een voetbad kunnen nemen. Voeten zijn namelijk heel temperatuurgevoelig. Nog een leuk gadget voor wat verkoeling: waterpistolen! En tot slot kan je ook handdoekjes recht uit de diepvries uitdelen.

Lucht

Je kan je ventilator ook buiten gebruiken en er een natte handdoek op leggen of een bak ijs voor zetten. Frisse lucht à volonté! Besproei je gezicht met water (met een zelfgemaakte verstuiver). Idem voor de plooien van je armen en je knieholtes. De combinatie van het vocht op de huid en de koele lucht van de ventilator verlaagt de gevoelstemperatuur. Je kan ook je haar natmaken of een natte pet, hoed of hoofddoek dragen. En waarom geef je je gasten geen miniventilatortjes? Veel handiger dan een waaier. Raad hen gerust ook aan om op blote voeten te lopen.

Koude hapjes

Bij het minste straaltje zon halen we onze BBQ van stal. Maar waarom geen koud buffet met homemade slaatjes? Zo hoeft er niemand in zijn eentje vlees te staan grillen. Sommige schotels kan je zelfs de dag voordien al klaarmaken. Zoete-hartige fruitsalades zijn altijd een schot in de roos en bovendien heel verfrissend! Gebruik waterige groenten en fruit zoals meloen, komkommer, watermeloen, tomaat, salade, asperges of courgette. Vermijd in elk geval calorierijke voedingsmiddelen, die zijn moeilijk te verteren.

Rust

Een partijtje badminton, iemand? Niet zo’n goed idee. Speel liever een kaart- of gezelschapsspel, of organiseer een quiz. En wat dacht je van een initiatie mediteren?

(mb)