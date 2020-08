Serveerster krijgt klets op poep van getrouwde man: “Ik leed er mentaal zwaar onder”

Een vrouw heeft een rechtszaak gewonnen tegen een man die haar een pets op haar achterwerk gaf terwijl ze aan het werken was in een café. “Sindsdien werk ik daar niet meer graag en zie ik overal zijn gezicht”, klinkt het.

Annabel Bassil was in augustus van vorig jaar aan het werk in een café in Sutherland Shire (Sydney). Toen ze een man passeerde, kletste hij de 22-jarige serveerster plots op haar poep. De 41-jarige vader van twee kinderen zei haar dat het niet erg was omdat hij getrouwd was. “Ik kende de klant niet. Hij wandelde binnen, zag me en gaf me een pets. Hij probeerde zijn gedrag goed te praten door te zeggen dat het oké was omdat hij een vrouw had. Wat zeg je daarop? In zijn hoofd was het gerechtvaardigd”, schrijft ze op Facebook.

Schuldig verklaard

De man werd uit het café gezet en de politie werd erbij gehaald. De volgende dag diende Annabel een klacht in. Vorige week kwam de zaak voor. De man toonde berouw, maar werd schuldig verklaard wegens aanranding. Hij kreeg geen bijkomende straf. Hij verdedigde zich door te zeggen dat hij ‘opgewonden’ was omdat hij net te weten was gekomen dat zijn favoriete rugbyteam gewonnen had.

Eigenwaarde

Annabel vertelt dat het incident een zware impact had op haar leven. “De dag na het incident kwam zijn vrouw langs in het café en vroeg ze me om ‘geen domme dingen te doen’ en maakte ze duidelijk dat hij gewoon plezier had. Door dit incident begon ik te twijfelen aan mijn eigenwaarde en ging mijn mentale gezondheid achteruit. Het zorgde er tevens voor dat ik niet meer graag werkte in dat café. Bovendien begon ik me zijn gezicht overal in te beelden”, klinkt het.

Lustobject

De jonge vrouw werkt al sinds haar zeventiende in de horeca. Ze benadrukt dat de sector vaak moeilijk is voor vrouwen. “We worden voortdurend geobjectiveerd en krijgen het gevoel dat als we mannen een biertje serveren, we daar alleen maar zijn omdat we mooi zijn om naar te kijken”, besluit ze.