Nationale Veiligheidsraad: bubbel van vijf houdt aan, winkelen mag weer met twee

Voortaan mogen mensen in ons land weer met twee gaan shoppen. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist. De contactbubbels van vijf personen blijven ongewijzigd, maar de maxima voor bezoekers bij evenementen worden naar boven bijgesteld.

De Nationale Veiligheidsraad is opnieuw bij elkaar gekomen om de evolutie van de corona-epidemie te bespreken. Het weekgemiddelde van het aantal nieuwe besmettingen neemt al enkele dagen af en het reproductiegetal is gedaald naar 0,9. In sommige regio’s, zoals Brussel of Oost-Vlaanderen, wint de verspreiding van het virus wel aan kracht. Omdat de heropstart van het schooljaar voor de deur staat, wilde de Veiligheidsraad het virus nog zo veel mogelijk in bedwang houden.

Bubbels blijven op 5

De bubbels van vijf personen worden in stand gehouden. Elk gezin mag dus vijf mensen in hun bubbel opnemen. Bij hen moeten ze geen anderhalve meter afstand nemen. Buiten die bubbel mag het gezin maximaal met tien mensen tegelijk afspreken zolang ze daarbij aan social distancing kunnen doen.

Mensen met een partner in het buitenland kregen ook goed nieuws. Als ze kunnen aantonen dat ze in een langdurige liefdesrelatie zitten, mogen ze die persoon gaan bezoeken, ook al bevindt die zich in een gebied waar je niet naartoe mag reizen. Die contacten werden voordien verboden door het reisverbod.

Meer toeschouwers toegelaten

Het was uitkijken naar mogelijke versoepelingen voor de cultuursector, die enkele dagen geleden nog een alarmkreet sloeg. De Veiligheidsraad komt hen deels tegemoet. De maxima voor het aantal toeschouwers bij evenementen binnen en buiten worden opgetrokken tot respectievelijk 200 en 400. Voordien was dat beperkt tot 100 en 200. Er wordt geen rekening gehouden met de grootte van de zalen. Op rouwmaaltijden wordt het aantal aanwezigen ook opgetrokken tot 50.

Er kwam ook goed nieuws voor mensen die willen gaan winkelen. Vanaf maandag 24 augustus is het toegelaten om met twee mensen te gaan shoppen, zolang ze maximaal een half uur in de winkel blijven. Het is ook de taak van de winkeluitbater om ervoor te zorgen dat het maximaal aantal klanten niet overschreden wordt.

De Veiligheidsraad keurde ook de voorstellen van de gewesten voor de heropening van het onderwijs goed. Alle leerlingen zullen vanaf 1 september vijf dagen per week gaan school gaan en dat volgens de verplichtingen van code geel. “Dit systeem voorziet in de vijfdaagse schoolweek, met in achtneming van bepaalde maatregelen, zoals het dragen van een mondmasker bij kinderen ouder dan 12, en het schrappen van sommige activiteiten in het secundair onderwijs”, aldus premier Sophie Wilmes (MR).