Moeilijke eter? Wellicht ben je stiekem een superproever

Zonder eten kan een mens niet leven en dus krijgen we al van kinds af aan te horen hoe belangrijk het is dat we ons bord leegeten. Je moet namelijk genoeg vitaminen binnenkrijgen en een gevarieerd voedingspatroon is daarvoor erg belangrijk. Allemaal goed en wel, maar wat als er niet veel is dat je lekker vindt?

De kans is groot dat je ooit al het verwijt ‘moeilijke eter’ naar je hoofd geslingerd kreeg. Je ouders wisten toen je klein was niet wat ze fout hadden gedaan: ze hebben je altijd alles laten proeven en je broer en zussen lusten wél zo goed als alles. Wat is er dan fout gegaan? Wel, de kans bestaat dat je een zogenaamde superproever bent.

Bitter, zoet en zout

In tegenstelling tot superman is de term superproever niet bepaald iets om jaloers op te zijn. Het is in zekere zin dan wel een superkracht, maar dan niet in de positieve betekenis van het woord. Superproevers hebben namelijk meer smaakpapillen (je weet wel, die dingen in je mond waarmee je smaak waarneemt). Daarnaast zouden veel superproevers beschikken over het TAS2R38-gen. Vrij vertaald betekent dat dat ze gevoeliger zijn voor bittere smaken, al kunnen sommige superproevers ook zoet en zout heftiger ervaren. Net omdat alles zo intens smaakt, verkiezen ze vaak wat mildere smaken, waardoor anderen dan weer gaan denken dat ze moeilijke eters zijn. En dat terwijl naar schatting maar liefst 25% van de bevolking als superproever bestempeld kan worden. Twijfel je nog? Als je deze etenswaren te bitter vindt, beschik je wellicht gewoon over te veel smaakpapillen.

Vies voor superproevers