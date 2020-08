Man komt vast te zitten in buis waterglijbaan en overlijdt ter plekke

In het Amerikaanse Scottsdale is een dakloze man slachtoffer geworden van een bizar ongeval. Hij klom over het hek van een waterpretpark na sluitingstijd en kwam vast te zitten in een ondersteuningspilaar van een waterglijbaan. Alle hulp kwam te laat.

Een politieman die patrouilleerde in de buurt van het Eldorado Aquatic and Fitness Centra in Scottsdale, Arizona hoorde afgelopen maandag omstreeks half één ’s nachts een gesmoord hulpgeroep vanuit het waterpark. Hij probeerde te lokaliseren waar de stem vandaan kwam en ontdekte dat de bron zich in een soort ondersteuningsbuis voor de waterglijbaan bevond.

Dakloze

Politie-agenten communiceerden met de man en probeerden intussen een oplossing te zoeken om de man te bevrijden, maar om 2 uur ’s nachts stopte hij met praten. Toen de buis ontmanteld werd en ze de man konden bevrijden, kwam alle hulp te laat.

Het slachtoffer werd intussen geïdentificeerd als de 31-jarige Ryan Kelly, een dakloze. Hij zou over het hoge hek van het waterpark geklommen zijn, op de waterglijbaan zijn gegaan en op een of andere manier 1,2 meter diep zijn vast te komen zitten in de ondersteuningszuil. De exacte doodsoorzaak van de man moet nog bepaald worden.