Het sneeuwt chocolade in Zwitserland

Inwoners van het Zwitsers dorpje Olten hebben vorige week dinsdag een voorsmaakje kunnen beleven van wat voor velen de droom van hun leven is. De naburige Lindt-fabriek had een probleem met het ventilatiesysteem waardoor het er even cacaopoeder sneeuwde.

Stel: je steekt je tong uit om van de vers vallende sneeuw te proeven. De sneeuw smelt niet zomaar als water op je tong, maar smaakt naar… chocolade. Voor de dorpsbewoners van het Zwitserse Olten (tussen Zürich en Basel) was het geen droom met Willy Wonka- thema, maar wel realiteit.

Onschadelijk

In het dorp staat namelijk een fabriek van de Zwitserse chocoladefabrikant Lindt. Een defect in het ventilatiesysteem van de bandlijn waarop stukjes cacaobonen worden geroosterd in combinatie met een sterke wind zorgde voor een chocoladesneeuwstorm in de directe omgeving van de fabriek. Een deel van Olten werd zo bedekt onder een dun laagje chocoladepoeder. De productie van chocolade kon intussen gewoon doorgaan, de chocoladedeeltjes waren compleet onschadelijk voor mens en omgeving – tenzij voor de Zwitsers op dieet.

Volgens het bedrijf Lindt-Sprüling was één auto in de omgeving van de fabriek licht besneeuwd met chocolade en heeft het aangeboden om de schoonmaak te vergoeden als dat nodig was. Er is echter nog niemand op het aanbod ingegaan. Het ventilatiesysteem is intussen gerepareerd.