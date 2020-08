Bubbel van vijf nog zeker een maand in voege

De coronacrisis is niet zo dramatisch als in het voorjaar, maar het virus blijft circuleren onder de bevolking. Daarom moeten de eerder genomen maatregelen nageleefd worden, al zijn enkele kleine versoepelingen wel mogelijk. Dat was de boodschap van premier Sophie Wilmès na de Nationale Veiligheidsraad.

De crisis vereist een genuanceerde kijk, zei Wilmès. Door het beperken van de nauwe contacten tot een sociale bubbel van vijf personen en de andere maatregelen, is het reproductiegetal van het coronavirus opnieuw gezakt tot 0,9. Er liggen momenteel ongeveer 330 COVID-19-patiënten in het ziekenhuis. Dat is veel minder dan de 6.000 van april, “maar natuurlijk is elke hospitalisatie er een te veel”, aldus Wilmès.

Omdat het virus via nauwe contacten wordt doorgegeven, vindt de Nationale Veiligheidsraad het aangewezen om de sociale bubbel van 5 personen alvast tijdens de maand september te behouden. Daarbuiten mogen we iedereen blijven zien, maar nooit met meer dan 10 personen tegelijk, en met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen.

Versoepelingen

Winkelen mag vanaf maandag 24 augustus opnieuw met maximaal 2 personen en zonder tijdslimiet, al mogen uitbaters hun klanten nog steeds verplichten alleen te winkelen. In theaters, concertzalen, sporthallen en tijdens andere indooractiviteiten zullen opnieuw 200 personen toegelaten worden. Voor openluchtevenementen is het maximum 400. Op koffietafels na afloop van begrafenissen mogen voortaan vijftig mensen aanwezig zijn. Daar moeten dan wel de regels gerespecteerd worden die in de horeca van kracht zijn.

Goed nieuws was er alleszins voor internationale koppels die niet gehuwd zijn maar door de coronacrisis al maanden van elkaar gescheiden zijn. Om te kwalificeren als koppel moet een stel minstens 1 jaar hebben samengewoond of twee jaar een “affectieve relatie” hebben. Ook een gemeenschappelijk kind geldt als bewijs van duurzame relatie.