‘Borat’ gespot tijdens filmopnames. Komt er een nieuwe film? (video)

Op beelden is te zien hoe de Britse acteur Sacha Baron Cohen verkleed als het typetje Borat filmopnames doet in een auto. Mensen vermoeden daarom dat er een tweede ‘Borat’-film zit aan te komen.

Veertien jaar geleden veroverde de Kazachse journalist Borat Sagdiyev de wereld met zijn gênante, maar stiekem ook kritische, humor. ‘Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan’ was een schot in de roos en werd genomineerd voor 23 prijzen, waarvan hij er 11 won. Zo kreeg Cohen onder meer een Golden Globe voor ‘beste acteur in een komedie’.

Hoewel het ‘Borat’-typetje af en toe nog eens opdook, kwam er geen tweede langspeelfilm. Cohen (48) speelde wel nog andere typetjes in ‘Brüno’ (2009) en ‘The Dictator’ (2012).

Filmcrew

Onlangs kroop Cohen echter nog eens in de huid van zijn Kazachse alter ego al rijdend in een gammele auto. De beelden werden toevallig geschoten door een passant. Daarop is duidelijk te zien dat de auto voortgetrokken wordt door een camionette met een filmcrew erin. Heel wat mensen hopen dat er dus een tweede ‘Borat’-film op til is. “Oh, dat zou zo leuk zijn”, en “Ik hoop dat hij minstens even onbeschoft is als in de eerste film”, klinkt het onder meer.