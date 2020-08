Aantal doden blijft fors stijgen, maar wel minder besmettingen en ziekenhuisopnames

Het gemiddeld aantal overlijdens ten gevolge van het coronavirus is gestegen met maar liefst 152 procent. Lichtpuntje is wel dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames daalt.

In de week van 10 tot 16 augustus stierven gemiddeld 10,4 mensen aan het coronavirus. De week voordien waren dat er 4,1. Dat is een stijging van 152 procent. De totale dodentol bedraagt nu 9.969. Mogelijk heeft de forse stijging te maken met de hittegolf van de afgelopen week. “De komende dagen zullen duidelijk maken of ook de sterftecijfers opnieuw tot een lager niveau terugvallen en of deze toename effectief een tijdelijke piek was gelinkt aan de hittegolf”, legde viroloog Steven Van Gucht gisteren uit op de persconferentie van Sciensano.

Gunstige evolutie qua besmettingen en ziekenhuisopnames

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen is voor de vierde dag op rij gedaald. De afgelopen week liepen gemiddeld 534,6 mensen het longvirus op. Vorige week waren dat er nog 613,3 (-13%). In het totaal raakten 79.479 Belgen besmet door het virus.

Ook het aantal ziekenhuisopnames gaat eindelijk in dalende lijn. Nu ligt dat aantal op 30,4, terwijl er vorige week nog gemiddeld 31 mensen per dag opgenomen werden in de ziekenhuizen (-2%). Momenteel liggen er 334 coronapatiënten in de hospitalen, onder wie 83 op intensieve zorgen.