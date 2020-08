OOPS! Belgische bestuurder met open dak ziet stortbui te laat aankomen (video)

Met het onstabiele weer van de laatste week is het moeilijk om in te schatten wanneer je nu wel of niet met open dak kunt rijden. Deze bestuurder heeft gegokt en verloren…

Op beelden is te zien hoe een Belgische chauffeur met een cabrio rijdt op de E313 richting Hasselt ter hoogte van Zolder. De filmer volgt hem en ziet nattigheid aankomen. Letterlijk, want enkele seconden later gaan de hemelsluizen volledig open.

Uitlachen

De bestuurder van de cabrio probeert zo snel mogelijk naar de pechstrook te rijden, maar het kwaad is al geschied. “Ik kan niet meer”, giert de filmer van het lachen. Ach ja, een klein beetje leedvermaak kan geen kwaad.

