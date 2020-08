Neerwaartse trend is begonnen, maar wel verdubbeling van aantal doden

Voor de derde dag op rij is het aantal nieuwe besmettingen gedaald. Viroloog Steven Van Gucht spreekt van een “gunstige neerwaartse trend”. Hij hoopt wel dat de daling sterker wordt met het oog op de heropening van de scholen.

De afgelopen week waren er gemiddeld 528 nieuwe gevallen per dag in België. Dat is een daling van 15 procent tegenover de week ervoor (618). Het is de derde dag op rij dat we een daling mogen vaststellen.

Hopen op snellere daling

Viroloog Steven Van Gucht bevestigt dat we “op het nationale niveau in een gunstigere neerwaartse trend zijn terechtgekomen”, al moeten de cijfers nog een stuk zakken zodat het nieuwe schooljaar op een veilige manier van start kan gaan. “Het is echter wel belangrijk dat deze daling de komende dagen en weken gaat doorzetten en liefst nog aan een sneller tempo. Het is namelijk zo dat als we zouden blijven dalen met 15 procent, we bijvoorbeeld op 1 september, bij de heropening van de scholen, nog aan gemiddeld zo’n 350 nieuwe besmettingen per dag zouden zitten. Dat blijft nog altijd een hoog aantal besmettingen. Mocht de daling de komende dagen versnellen, bijvoorbeeld met 50 procent, dan zouden we op 1 september uitkomen op 100 nieuwe gevallen per dag, wat toch heel wat gunstiger zou zijn met het licht op de heropening van de scholen”, klinkt het.

Ook gunstige trend op provinciaal niveau

In Antwerpen blijft de situatie positief evolueren. In de week van 9 tot 15 augustus werden er gemiddeld 135 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat is een daling van 34 procent tegenover de week ervoor. In diezelfde periode werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 118 nieuwe gevallen gemeld per dag. “Dat is nog altijd een stijging tegenover de week ervoor, maar we hebben wel gemerkt dat er de voorbij dagen toch wat signalen zijn dat deze toename mogelijk aan het aftoppen is en het is mogelijk dat we aan het begin zitten van een voorzichtige daling”, aldus Van Gucht. In de andere provincies volgen de cijfers de dalende trend, behalve in Vlaams-Brabant, waar een lichte stijging van de weekgemiddelden werd vastgesteld.

Minder ziekenhuisopnames

Goed nieuws ook wat de ziekenhuisopnames betreft. Twee weken geleden waren er gemiddeld 33 nieuwe ziekenhuisopnames per dag, de afgelopen week waren dat er nog 30. Dat is een daling van 9 procent. Momenteel liggen er 335 coronapatiënten in het ziekenhuis, onder wie 89 op intensieve zorgen.

Nog steeds te veel doden

Het aantal overlijdens is dan weer verdubbeld. De afgelopen week stierven er 10 mensen aan het longvirus terwijl dat er vorige week gemiddeld 4 per dag waren. “De komende dagen zullen duidelijk maken of ook de sterftecijfers opnieuw tot een lager niveau terugvallen en of deze toename effectief een tijdelijke piek was gelinkt aan de hittegolf”, verduidelijkt Van Gucht. De totale dodentol in ons land bedraagt nu 9.959.