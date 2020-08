Kim Jong-un beveelt om alle honden in beslag te nemen en te slachten voor voedseltekort

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft bevolen om alle honden in beslag te laten nemen. Dat zegt een lokale bron aan een Zuid-Koreaanse krant. Volgens de staatsleider zouden honden burgerlijk en decadent zijn, maar hondeneigenaars vrezen dat het vlees van hun viervoeter zal gebruikt worden als oplossing voor het Noord-Koreaanse voedseltekort.

Kim Jong-un zou volgens een anonieme bron in de Engelse versie van de Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo in juli een richtlijn hebben uitgevaardigd om honden van burgers in beslag te nemen. De officiële reden zou zijn dat honden een toonbeeld van “decadentie” en “een trend die ‘besmet’ is door de burgerlijke ideologie” zijn. “Gewone mensen fokken varkens en vee op hun erven, maar hoge ambtenaren en de rijken bezitten honden. Dat wekte wat wrok op bij de lagere klasse”, aldus de anonieme bron.

De autoriteiten zouden de Noord-Koreaanse hondeneigenaars al geïdentificeerd hebben en hen dwingen om hun honden af te staan. Als ze weigeren, worden de honden met geweld in beslag genomen.

Hondenvlees

Volgens de bron zouden de honden dan worden afgemaakt, worden verkocht aan dierentuinen oftewel aan restaurants die hondenvlees verkopen. Er bestaat immers ook de vrees dat de maatregel eigenlijk een verdoken oplossing is voor de hongersnood in Noord-Korea.

Het land kampt al jaren met voedseltekorten, vaak verergerd door een combinatie van droogte en overstromingen. Door de Covid-19-pandemie, waar het land officieel geen last van zou hebben, is ook de handel met China stilgevallen, wat de situatie nog verslechtert. Volgens de Verenigde Naties zou 40% van de Noord-Koreanen bedreigd zijn met ondervoeding.