Doodverklaarde vrouw ontwaakt in mortuarium: “Ik schrok me dood”

Een 81-jarige vrouw is uit de dood opgestaan nadat dokters ervan overtuigd waren dat ze overleden was. Een medewerkster van het mortuarium trof haar plots levend aan en schrok zich te pletter.

Zinaida Kononova werd op 14 augustus doodverklaard na een operatie om een darmobstructie te verwijderen. De 81-jarige Russische vrouw werd naar het mortuarium in Gorshechensky gebracht en op een tafel gelegd. De volgende morgen zag een medewerkster haar op de grond liggen. Kononova was van de tafel gevallen toen ze ‘ontwaakte’ en probeerde weg te lopen. De medewerkster geloofde haar ogen niet, maar probeerde de vrouw te kalmeren. “Ik schrok me te pletter toen ik haar vond. Ik zei tegen haar: ‘oma, ga liggen, blijf rustig’”, lezen we in Daily Mirror.

Hand vastnemen

Een ambulancier hoorde de herrie en ging een kijkje nemen. Hij zag hoe de medewerkster zich ontfermde over Kononova, maar dacht eerst dat ze gek geworden was en tegen de doden sprak. Tot Kononova de hand van de medewerkster vastgreep en om hulp riep. De oude vrouw werd vervolgens naar intensieve zorgen gevoerd.

Verward

Het ziekenhuis belde haar nicht Tatiana op, die de begrafenis al aan het regelen was. “Hoe is dit kunnen gebeuren?”, vroeg ze. Tatiana legt uit dat Kononova nog niet goed besefte wat er gebeurd was. “Ze herkende me eerst niet en herinnerde zich niet dat ze geopereerd was. Maar ze had het wel over haar knieprobleem dat ze al een tijdje had”, klinkt het. Later kwam ze weer bij haar positieven.

Te vroeg naar mortuarium

De dokter en anesthesist gaven toe dat ze Kononova, nadat ze haar doodverklaarden, al na 1 uur en 20 minuten naar het mortuarium brachten. Normaal gezien moeten ze minstens twee uur wachten. “We hebben haar een half uur lang proberen te reanimeren, maar tevergeefs”, luidt het.

De familie van Kononova overweegt om het ziekenhuis aan te klagen.