Deze grote som betaalde Blankenberge om ‘Gert Late Night’ naar kust te krijgen

Blankenberge heeft 130.000 euro betaald om ‘Gert Late Night’ naar de badstad te halen. Dat geeft het stadsbestuur te kennen. Gert Verhulst en James Cooke zullen er drie weken lang televisie maken vanuit de jachthaven. Eerder sloot de badstad al een samenwerking met de zender Vier voor het pop-up café De Mol aan zee.

De Evanna van Gert Verhulst meert binnenkort aan in Blankenberge. De eerste aflevering gaat op 31 augustus op antenne. Op 17 september wordt de laatste uitzending uitgezonden. Voor de drie weken dat het populaire programma in de badstad verblijft, betaalde Blankenberge 130.000 euro.

Coronaproof entertainment

Samen met het pop-up café ‘De Mol’ met bijhorend virtualrealityspel is dit al een tweede samenwerking met Vier op korte termijn. Het stadsbestuur van Blankenberge ziet ‘Gert Late Night’ als een verlengstuk van de zomer en het kadert in de visie van de stad over het organiseren van coronaproof activiteiten.

“Mensen kunnen altijd langswandelen, maar ten gevolge van corona is er wel een samenscholingsverbod”, zegt burgemeester Daphné Dumery. De samenwerkingsovereenkomst met Vier draagt een kostprijs van 130.000 euro, exclusief btw. “In ruil daarvoor zal Blankenberge gedurende drie weken in vele marketingcampagnes en afleveringen aan bod komen, fraaie beelden over de stad zullen getoond worden, zowel tijdens het programma als in de nationale promotiecampagnes. Blankenberge zal dus de nodige persaandacht krijgen”, aldus Dumery.

Aankomst boot

‘Gert Late Night’ zal telkens van maandag tot en met donderdag op antenne zijn, op zondag is er een compilatieaflevering. Een exacte datum waarop de Evanna de Blankenbergse jachthaven binnenvaart, is voorlopig nog niet duidelijk. Het weer en de getijden spelen daarbij een grote rol. De boot zal ter hoogte van de ingang van de spuikom aanmeren.