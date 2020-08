Dame krijgt onbeschofte boodschap van buurvrouw wegens geluidsoverlast (video)

Een vrouw ontving onlangs een klacht van haar onderbuurvrouw wegens geluidsoverlast op een papiertje aan de deur. De manier waarop ze de boodschap overbracht, tart echter elke verbeelding.

Savanah Pierce legt in een TikTok-video uit dat haar onderbuurvrouw, ene Claire, haar had aangesproken over geluidsoverlast. Savanah, die in Bend (Oregon) woont, excuseerde zich daarvoor.

Lichaam uitlachen

Maar blijkbaar had Claire er nog steeds last van, want plots trof Savanah een geschreven boodschap aan haar deur aan. Die klonk als volgt: “Aan de zware, alias DIKKE, persoon. Wat me echt verontrust, is dat ik een dezer dagen plots vier dikke benen en achterwerken door het plafond ga zien zakken. Hebben jullie al eens in de spiegel gekeken? Oh wacht, dat lukt niet samen, want er zal er maar een zichtbaar zijn. Jullie moeten je schamen! Klaag maar bij de huisbaas”, klonk het.

Vervolgens somt de onderbuurvrouw enkele bedrijven op die gespecialiseerd zijn in gewichtsverlies. “Mijn buurvrouw Claire haat dikke mensen blijkbaar heel hard”, schrijft Savanah bij haar TikTok-post.

Wraak nemen

De video werd al meer dan 600.000 keer bekeken en lokte heel wat reacties uit. “Wat is haar naam? Dan kunnen we een briefje terugschrijven” en “Ik begin stilaan mijn geloof in de mensheid te verliezen”, klinkt het onder meer.

Sommigen sporen haar zelfs aan om wraak te nemen. “Misschien moet je jezelf tapschoenen aanschaffen. En misschien moet je ze thuis voortdurend dragen”, knipoogt iemand.