BIZAR. Tokio waagt zich aan ‘transparent toilet’ in parken

Zou jij jouw behoefte doen op een toilet waarbij je door de muren kunt kijken? In Tokyo wagen ze een poging. Daar opende in parken verschillende ‘transparante toiletten’.

Prijswinnend architect Shigeru Ban maakte samen met een handvol andere topontwerpers deze bijzondere wc’s. De cabines zijn gemaakt van gekleurd ‘slim glas’ dat ondoorzichtig wordt als het toilet bezet is.

Praktische redenen

Deze maand werden op vijf locaties in de wijk Shibuya in de Japanse hoofdstad de toiletten geopend als onderdeel van het Tokyo Toilet project. Initiatiefnemer van het wc-project is non-profitorganisatie The Nippon Foundation. Volgens de stichting zitten er belangrijke praktische redenen achter het doorschijnende toilet.

Volgens ontwerper Ban zijn er twee problemen met openbare toiletten, die zich vooral in parken afspelen. “De eerste is of het toilet van binnen schoon is. De tweede is of niemand je binnen opwacht”, schrijft hij op de projectwebsite.

Binnen = ondoorzichtig

Achter het mechanisme van de doorkijkfunctie zit een gedachte. Door de glazen buitenmuren van de cabines kunnen gebruikers voor hun toiletbezoek de wc’s inspecteren. Zodra de deur vergrendelt, worden de toiletten ondoorzichtig. Daarnaast verlichten de wc’s volgens Ban de parken “als een mooie lantaarn”.