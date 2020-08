Zo gaan je kleren nog sneller van de droogkast naar de kleerkast

Je hoeft er natuurlijk geen wedstrijdje van te maken, maar hoe sneller je tot actie overgaat hoe makkelijker je het jezelf maakt. Laat je kleren dus niet op een bolletje in de droogkast liggen maar hang ze meteen op. Omdat ze nog warm zijn kan je ze meestal kreukvrij opbergen. Bij sommige stoffen en kreukels zal dat niet lukken en dan is het een goed idee om te strijken wanneer ze nog niet helemaal droog zijn. Het resterende vocht zorgt voor een beetje extra stoom en dat maakt het strijken makkelijker, waardoor je kleren sneller in je kleerkast zitten. Toch kan je zeker nog een aantal zaken doen om het terugkerend processen van wassen, drogen, strijken, plooien en wegleggen drastisch te versnellen.

Trucjes om niet te moeten strijken

Het effect van een stoomstrijkijzer kan je eenvoudig nabootsen, zonder dat je ook echt hoeft te strijken. Zo kan je bijvoorbeeld je kleren even meenemen naar de badkamer terwijl je een hete douche neemt of kan je een ijsblokje mee de droogkast in gooien. Het water van het ijsblokje verdampt en haalt lichte kreukels uit je kleren, waardoor je ze nadien sneller kan strijken. Het werkt goed bij lichte kreukels die je ook met een stoomstrijkijzer weg zou krijgen, maar voor hardnekkige kreukels heb je wel nog steeds een goede stoomgenerator nodig.

Aluminiumfolie onder je kleding leggen

Door een beetje aluminiumfolie onder de strijkhoes te leggen, kan je al snel tot 50% sneller strijken. Aluminiumfolie reflecteert de hitte en zorgt ervoor dat ook de onderzijde meteen kreukvrij wordt. Bij lichte kreukels volstaat dat, maar bij hardnekkige kreukels moet je er nog even opnieuw overgaan. Volgens sommigen werkt het even goed om een beetje witte azijn met water te vermengen en over de kreuken te sprayen. Dat moet je dan even laten intrekken en de kreuken zullen automatisch verdwijnen of minder hardnekkig worden. Door al dat wachten lijkt het de strijk echter niet al te snel vooruit te helpen. Minder lastig, maar het wereldkampioenschap extreem strijken zal je er niet mee winnen.

De juiste kleren kopen

Als je in de winkel een bloes koopt die nog maar begint te kreuken als je ernaar kijkt, maak je het jezelf moeilijk. Er zijn heus wel een aantal stoffen die mooi staan en die je meteen kreukloos in de kleerkast kan ophangen. Ga in de winter bijvoorbeeld voor een wollen colbert, maar ook zijde, leer, polyester en linnen kreuken minder snel.

Orde in de kleerkast

Verlies ten slotte niet te veel tijd om alles een plaatsje te geven in je chaotische kleerkast. Koop een kleerkast die voldoende groot is en waar je hemden kan ophangen zonder dat je ze een voor een moet plooien. Maak eventueel extra plaats door bijvoorbeeld je schoenen uit de kleerkast te halen en op een rekje netjes je favoriete exemplaren uit te stallen. Ziet er net zo goed uit en dan heb je toch weer extra plaats voor al je kleren.