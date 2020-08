Vergeet TikTok, Kanye West werkt aan christelijke versie: Jesus Tok

Rapper Kanye West heeft een idee geuit om een meer christelijke versie van de populaire app TikTok te creëren. De enigszins instabiele Amerikaan heeft met Jesus Tok alvast een geslaagde naam bedacht.

De Chinese app TikTok is ongetwijfeld dé trend van het moment. Kanye West vindt het echter maar niets. “Ik zat op TikTok met mijn dochter en als christelijke vader vond ik veel van de content zorgwekkend, maar ik vind de technologie fantastisch”, aldus de presidentskandidaat. “Ik kreeg een visie: Jesus Tok.”

A VISION JUST CAME TO ME… JESUS TOK I WAS WATCHING TIK TOK WITH MY DAUGHTER AND AS A CHRISTIAN FATHER I WAS DISTURBED BY A LOT OF THE CONTENT BUT I COMPLETELY LOVED THE TECHNOLOGY

— ye (@kanyewest) August 17, 2020