Vader van Eefje Lambrecks schrijft boek over Dutroux-affaire: “We weten nog altijd niet wat er precies gebeurd is”

De vader van Eefje Lambrecks, het meisje dat door Dutroux ontvoerd en vermoord werd, zoekt in een nieuw boek naar de waarheid over wat er met de slachtoffers van Dutroux is gebeurd. “Het boek is er gekomen omdat we nog altijd niet weten wat er precies is gebeurd met de kinderen”, klinkt het.

Jean Lambrecks en zijn partner Els Schreurs werkten voor het boek ‘Dossier Dutroux: de waarheid’ samen met Jean-Pierre Adam, een van de hoofdspeurders van de cel Neufchâteau. “Er zijn elementen die niet onderzocht zijn en niet overeenstemmen met de versie zoals iedereen die te horen kreeg”, zegt Schreurs.

Internationaal crimineel netwerk

Het onderzoek liet uitschijnen dat Dutroux een alleenhandelende pervert was, die de feiten louter pleegde om aan zijn behoeften te voldoen, maar dat is niet zo in de ogen van Lambrecks en de andere ouders. Lambrecks meent dat Dutroux deel uitmaakte van een groter, internationaal crimineel netwerk met onder meer vertakkingen in Nederland en Duitsland.