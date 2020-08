‘Temptation’-Fabrizio woont al samen met zijn vriendin: “We willen zo snel mogelijk kinderen”

De liefde is groot tussen Fabrizio Tzinaridis en zijn vriendin Lotte. De twee wonen al een tijdje samen en kunnen niet wachten om aan kinderen te beginnen en te trouwen. “Natuurlijk denk ik ook: ‘Oei, en wat als het fout loopt tussen ons?’ Maar daar wil ik niet aan denken”, klinkt het.

Begin dit jaar maakte Fabrizio (27) bekend dat hij een relatie heeft met Lotte Vanlingen (21). Voordien was hij samen en zelfs verloofd met Pommeline. Tijdens de lockdown trok Lotte in bij Fabrizio. Dat klikte zo goed dat ze nu zelfs nóg een stap verder willen zetten. Kinderen, dus. “Mensen zullen misschien zeggen: ‘Daar is hij weer: hij wil trouwen en kinderen, zo snel.’ Maar dat is toch de bedoeling van een serieuze relatie? Lotte en ik zijn allebei ambitieus. Van mij mag het nu al gebeuren. Natuurlijk denk ik ook: ‘Oei, en wat als het fout loopt tussen ons?’ Maar daar wil ik niet aan denken. Ik wil op jonge leeftijd van het vaderschap kunnen genieten”, vertelt hij in Story.

Geen behoefte meer om te feesten

Ook Lotte is er duidelijk klaar voor. “Ik wil heel graag mama worden rond mijn tweeëntwintigste. Als het goed zit in je relatie, moet je niet langer wachten. Mijn mama hoort dat niet zo graag: zij was zwanger van mij op haar tweeëntwintigste, een ongelukje. Ze zegt dat ik er goed over moet nadenken, zij heeft niet alles kunnen doen wat ze wou. Maar ik heb niet veel behoefte meer om op stap te gaan. En uit eten gaan kun je ook perfect met een kind”, klinkt het.

Zoontje uit vorige relatie

De 27-jarige ‘Temptation’-verleider heeft trouwens al een zoontje van twee uit een vorige relatie. “Ik was destijds totaal niet klaar om vader te worden. Ik heb dan ook enkele onverantwoorde beslissingen genomen waarop ik niet trots ben, maar nu ben ik wel blij met mijn zoon en probeer ik er voor hem te zijn, zoals het hoort. Jammer genoeg zie ik hem niet vaak, slechts één keer om de twee weken. Als ik bij hem ben, vind ik dat zo fijn dat ik niet kan wachten om met Lotte aan kinderen te beginnen”, glundert hij.

Huwelijksaanzoek

Blijft de vraag of de twee dan ook in de nabije toekomst gaan trouwen nadat hij eerder door de knieën ging voor Pommeline. “Nee, mijn knieën zijn al versleten (lacht). Dat huwelijksaanzoek bij Pommeline was impulsief en ondoordacht. Ik was verblind door de media, maar ik voelde dat er iets niet klopte. Anders was ik ook nooit vreemdgegaan. Nu ja, dat huwelijk was gepland in mei en was door corona toch niet kunnen doorgaan (lacht). Als het aan Lotte ligt, zullen we eerst trouwen en daarna aan kinderen beginnen, maar voor mij mag het ook omgekeerd”, besluit hij.