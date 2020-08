Sonny uit ‘Blind Getrouwd’ laat EINDELIJK zijn vriendin zien (foto)

Sonny, die in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld werd aan Laura, heeft een foto gedeeld van zijn nieuwe vriendin. Dat deed hij op Instagram.

Hoewel het tussen Sonny en Laura aanvankelijk goed klikte, eindigde hun ‘Blind Getrouwd’-avontuur toch in mineur. Niet veel later leerde Sonny iemand anders kennen en in april liet hij weten dat hij met haar een relatie begonnen is. Nu heeft de 30-jarige Process Operator uit Antwerpen een foto gedeeld van zijn vriendin. “Best girlfriend”, titelde hij het kiekje.

Laura’s reactie

Een tijdje geleden reageerde Laura op het feit dat Sonny intussen de liefde gevonden heeft. “Natuurlijk ben ik blij voor Sonny. Het zou maar heel egoïstisch zijn mocht ik dat niet zijn. Hij verdient het oprecht ook om gelukkig te zijn. Het is jammer dat het niets geworden is tussen ons, maar in het leven mag je alleen maar spijt hebben van de dingen die je niet gedaan hebt. Het is niet omdat iemand een toffe en super lieve gast is dat je daarom ook een match bent op relatievlak. Niet op elk potje past elk dekseltje”, klonk het.