President van Portugal (71) springt tijdens zijn vakantie in de zee om twee verdrinkende vrouwen te redden

Marcelo Rebelo de Sousa, een 71 jaar oude knar, én de huidige president van Portugal, heeft tijdens zijn vakantie in eigen land een heldendaad verricht. Toen hij zag dat twee vrouwen kapseisden met hun kajak en het moeilijk kregen in de sterke stroming, sprong hij hen te hulp.

Terwijl sommige presidenten hun dagen vullen met het schrijven van opruiende tweets, redden andere er levens. In het geval van de president van Portugal werd dat laatste wel heel concreet: de 71-jarige Marcelo Rebelo de Sousa redde afgelopen weekend twee vrouwen van de verdrinkingsdood. Zo melden verschillende Portugese media.

De Portugees was op vakantie in eigen land, meer bepaald in de Algarve, de meest zuidelijke streek van Portugal. De vakantie was deels een promostunt om het lokale toerisme te promoten tijdens de corona-pandemie, en dus was er ook wat pers aanwezig tijdens de presidents eerste stranddag.

“Voorzichtiger zijn”

Als bij toeval kapseisde er vlak nadat Marcelo een interview had gegeven een kajak voor de kust. De president, naar verleidt een fervente strandganger en ook zwemmer, twijfelde geen seconde en dook het water in. Hoewel jonge vrouwen zwemvesten droegen, hadden ze het duidelijk moeilijk met de sterke stroming. Hun kajak lag ondersteboven in het water en bood geen houvast.

Samen met een landgenoot sloeg de president erin de kajak om te draaien, de vrouwen uit de sterke stroming te duwen en samen met hen te wachten op redders met jet-ski’s. “In de toekomst moeten ze wel voorzichtiger zijn”, zei Marcelo na zijn heldendaad aan de aanwezige journalisten, “ze konden niet zo goed zwemmen.” “Maar zelfs als je wel heel goed kan zwemmen, moet je nog oppassen.”