Marc Van Ranst: “Te vroeg om sociale bubbel te vergroten”

Donderdag staat er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad op het programma. Als het van viroloog Marc Van Ranst afhangt, komt er (nog) geen versoepeling van de sociale bubbel.

Wie stiekem hoopt dat er donderdag op de Nationale Veiligheidsraad een vergroting van de bubbel van vijf wordt aangekondigd, moeten we waarschijnlijk teleurstellen. Viroloog Marc Van Ranst liet dinsdagvoormiddag weten dat hij een versoepeling van de bubbels te vroeg vindt, ook al zijn de cijfers aan het dalen. “De epidemische curve gaat in ons land een heel klein beetje naar beneden, en onmiddellijk komt de vraag naar een vergroting van de bubbels. Het is te vroeg! Ik zal het nog eens zeggen: Het is te vroeg!”, benadrukt hij. De kans is dus groot dat we het de komende tijd zullen moeten blijven doen met 5 vaste contacten per week.

Brussel, winkels en evenementensector

De Nationale Veiligheidsraad zal overigens voornamelijk in het teken staan van de zorgwekkende evolutie van het virus in Brussel, Namen en Luik. Vermoedelijk zal er ook gesproken worden over versoepelingen bij het winkelen en in de evenementensector.