Het gaat niet goed met ‘Temptation’-Milou: “Braakte dagenlang bloed”

Milou van Agtmael, wereldberoemd in de lage landen vanwege haar deelname aan ‘Temptation Island’, heeft enkele moeilijke dagen achter de rug. De Nederlandse belandde afgelopen week in het ziekenhuis met keelpijn en hoge koorts. Nu gaat het wel wat beter met de realityster.

Bij haar opname braakte ze bloed en toen een antibioticakuur niet aansloeg, leek het even zeer gevaarlijk te gaan worden. Op haar Instagram deed ze het relaas van haar lijdensweg.

Geen coronatest

De ‘Temptation’-ster had verschillende klachten. Om dingen uit te kunnen sluiten liet ze een coronatest doen, maar die bleek negatief. Wel kampte ze met hoge ontstekingswaardes, die te wijten waren aan ontstoken amandelen. “Ze konden geen bloeding in mijn maag vinden, dus positief”, schreef ze op haar Insta Story.

“Gelukkig een stuk beter”

Inmiddels gaat het beter met de ex van onze landgenoot Heikki. “Ik had hoge koorts en mega veel pijn in m’n maag. Mijn amandelen waren zodanig ontstoken dat het bloed voortdurend naar mijn maag liep”, vertelt ze tegen RTL Boulevard. “Het was even flink schrikken, maar het gaat gelukkig een stuk beter.”