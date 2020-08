Dit moet je eten als je met een kater zit

Uitbundig feesten of uitgaan mag dan wel verboden zijn dezer dagen, maar dat betekent niet dat we niet op café mogen gaan of thuis een kleine barbecue mogen organiseren. Daar komt vaak een dosis alcohol aan te pas, dus een kater is ook nu zeker niet uitgesloten. Maar hoe zorg je ervoor dat die zo snel mogelijk verdwijnt?

Dat je veel water moet drinken als je met een kater zit, wist je ongetwijfeld al. Alcohol droogt je lichaam nu eenmaal uit dus dat vochtverlies moet je compenseren. Maar ook wat je eet is belangrijk om je zo snel mogelijk weer helemaal goed in je lijf te voelen.

Goede vetten

Uiteraard is de handigste manier om een kater tegen te gaan uiteraard minder drinken. We weten allemaal dat dat niet altijd lukt, dus alle beetjes helpen om je weer op en top te doen voelen. Naast veel water drinken zijn er ook enkele voedingswaren die je toestand kunnen verbeteren. Probeer eerst en vooral om groenten en fruit te eten die veel vocht bevatten; denk bijvoorbeeld aan watermeloen, komkommer, aardbeien… Ook andere fruitsoorten kunnen soelaas bieden. Banaan zorgt er bijvoorbeeld voor dat je bloeddruk verlaagt en gedroogd fruit gaat, net zoals noten, de vermoeidheid tegen. Sowieso zijn goede vetten ideaal op een katerdag. Weet je niet wat je als ontbijt wil? Een eitje met avocado is een goede keuze. Anderzijds zijn er ook etenswaren die je beter vermijdt omdat ze uitdrogend werken of te zuur zijn voor je toch al overbelaste maag: koffie, pittige kruiden, tomaten, citrusvruchten… Veel succes alleszins!