Asteroïde passeerde maar net de aarde, en NASA zag het gevaarte NIET aankomen

Een asteroïde zo groot als een auto heeft onze planeet afgelopen zondag op een haar na gemist. Pas zes uur na zijn passage werd hij opgemerkt door NASA.

De planetoïde, die luistert naar de naam 2020 QG, passeerde de aarde zondag op slechts 2.950 kilometer afstand. Dat is extreem dicht. Meer nog: nooit eerder scheerde een asteroïde zo dicht langs onze planeet zonder de aarde te raken. Bovendien ontsnapte hij aan het alziend oog van NASA. Pas zes uur later wisten ze dat 2020 QG gepasseerd was. “De asteroïde naderde onze planeet ongemerkt vanuit de richting van de zon. We zagen hem niet aankomen”, geeft NASA-expert Paul Chodas toe aan Business Insider.

Geen gevaar

2020 QG is 2 meter lang en 5,5 meter breed. Daarmee is hij vergelijkbaar met de grootte van een auto. NASA benadrukt wel dat, mocht de asteroïde onze planeet geraakt hebben, hij waarschijnlijk in de atmosfeer zou zijn opgebrand en dus geen bedreiging vormde. “Ongeveer één keer per jaar vliegt een asteroïde van dergelijke grootte door de atmosfeer en brandt hij volledig op voor hij het aardoppervlak bereikt. Om de 2.000 jaar raakt een meteoriet zo groot als een voetbal dan toch de grond en veroorzaakt hij aanzienlijke schade. Een keer om de paar miljoen jaar raakt een object dat groot genoeg is om de mensheid te bedreigen onze planeet. Inslagkraters op de aarde zijn daar het bewijs van”, klinkt het.