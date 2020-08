Thuis en nood aan vakantie? Ikea’s ‘Vacation in a Box’ brengt raad

Door de coronacrisis zitten velen van ons ongepland thuis. Je had maanden op voorhand verlof genomen om op wereldreis te gaan (of voor een tripje naar Lissabon), maar dat gaat duidelijk niet door. Dus zit je thuis maar een beetje met je vingers te draaien, gefrustreerd omdat je plannen in het water zijn gevallen.

Klinkt herkenbaar, of niet soms? Wel, Ikea vond dat duidelijk ook en dus kwam de meubelketen met een voor iedereen toegankelijke oplossing. Ze bedacht namelijk de zogenaamde ‘Vacation in a Box’, een doos vol vakantievibes die je meteen naar je favoriete bestemming katapulteert.

Tokio, of toch liever Parijs?

Als je zelf niet op vakantie kan, moet je dat heerlijk ontspannen gevoel soms gewoon zelf creëren. Dat kan met de ‘Vacation in a Box’ van de Ikea in de Verenigde Arabische Emiraten. De vakantiedozen zijn gevuld met woonaccessoires, activiteitentips, playlists, recepten en films. En dat volledig in het thema van één van de vier beschikbare bestemmingen: Tokio, Parijs, Cappadocië of de Malediven. Uiteraard is het nogal moeilijk om voor de box helemaal naar de Verenigde Arabische Emiraten af te zakken, maar het goede nieuws is dat je de niet-fysieke elementen (zoals de playlist en de tips) ook online kan downloaden én dat je een lijst kan terugvinden met alle accessoires die in de box zitten. Zo kan je dus ook zelf je doos samenstellen, zonder naar de Verenigde Arabische Emiraten te gaan. Alle info vind je hier.