Steven Van Gucht: “Piek ligt achter ons”

We zijn in België aanbeland op een kantelmoment in de corona-epidemie: het zwaartepunt lijkt te verschuiven van Antwerpen naar Brussel. Op nationaal niveau is er wel voor het eerst in lange tijd een daling op te merken. Dat heeft interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht gezegd op de persconferentie over het coronavirus.

“In Antwerpen blijft de daling voorlopig aanhouden, met de afgelopen week 1.119 nieuwe vastgestelde gevallen (een daling van 24%). In Brussel daarentegen zien we dat de toename aanhoudt, met de afgelopen week 853 nieuwe vastgestelde gevallen (een stijging van 48%). Als deze evoluties aanhouden, zou Brussel binnen een tweetal dagen een weektotaal hebben dat hoger ligt dan dat in Antwerpen”, klonk het.

Andere provincies

In de andere provincies evolueert de situatie uitermate gunstig, aldus De Gucht (foto). “De meeste provincies kennen een daling van de weekgemiddelden. Enkel in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Luxemburg zien we vandaag een stijging: het gaat daarbij echter nog altijd om lage absolute aantallen, en ook over beperkte toenames die aan het afvlakken zijn.”

Eerder was al bekendgemaakt dat de afgelopen week 4.018 nieuwe gevallen vastgesteld werden in België. Dat is een daling met 5 procent tegenover de week ervoor. “Na een aanhoudende periode van toenames sinds begin juli, is het vandaag dan ook de eerste keer dat we een daling van de weekgemiddelden mogen aankondigen”, zo zei De Gucht nog. “Op nationaal niveau zou dit dus betekenen dat de piek achter ons ligt, voorlopig althans.”

Overlijdens

Het aantal nieuwe overlijdens en hospitalisaties blijft wel sterk stijgen. Tussen 7 en 13 augustus waren er gemiddeld 8,3 overlijdens per dag, meer dan dubbel zoveel als een week eerder (+115%). In totaal kwamen nu al 9.939 mensen om door het virus.