Steven Van Gucht: “Aantal besmettingen daalt eindelijk terug, behalve in Brussel”

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is eindelijk terug aan het dalen. Dat is geleden sinds begin juli. Toch blijft het opletten en vooral voor Brussel. “Als deze evolutie aanhoudt, dan zal Brussel binnen een tweetal dagen een weektotaal hebben dat hoger ligt dan dat van Antwerpen”, klinkt het.

In de afgelopen week werden er in ons land 574 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. Dat is een daling met 5 procent in vergelijking met de week daarvoor. “Na een aanhoudende periode van toename sinds begin juli is het vandaag de eerste keer dat we opnieuw een daling van de weekgemiddelden mogen aankondigden. Op nationaal niveau zou dat dus betekenen dat de piek achter ons ligt, voorlopig althans”, legt viroloog Steven Van Gucht uit op de persconferentie van Sciensano.

Kantelmoment

Van Gucht benadrukt wel dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest problematisch blijft. “Het is echter wel belangrijk om te vermelden dat we lijken aangekomen te zijn op een kantelmoment in de epidemie waarbij het zwaartepunt zich lijkt te verschuiven van Antwerpen naar Brussel. In Antwerpen blijft de daling voorlopig aanhouden, met de afgelopen week gemiddeld 160 nieuwe gevallen per dag, een daling van 24 procent. In Brussel, daarentegen, zien we dat de toename nog steeds aanhoudt, met de afgelopen week gemiddeld 122 nieuwe vastgestelde gevallen per dag. Dat is nog steeds een stijging van 48 procent op weekbasis. Bovendien blijft in Brussel ook het percentage positieve testen stijgen. De afgelopen week waren 6,7 procent van alle afgenomen testen positief in het Brusselse. Dat is hoog. Als deze evolutie aanhoudt, dan zal Brussel binnen een tweetal dagen een weektotaal hebben dat hoger ligt dan dat van Antwerpen. We zagen trouwens vorige woensdag dat er al meer gevallen werden vastgesteld in Brussel dan in Antwerpen. In de andere provincies evolueert de situatie meestal gunstig”, klinkt het.

Situatie in ziekenhuizen nog onder controle

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft jammer genoeg nog steeds stijgen, zij het langzaam. De afgelopen week werden er gemiddeld 35 mensen per dag opgenomen in onze ziekenhuizen. Dat is een stijging van 29 procent in vergelijking met de week daarvoor. “Deze toename ligt nog steeds in de lijn der verwachting en zal vermoedelijk nog enige tijd blijven aanhouden. Het gaat gelukkig nog om relatief lage absolute aantallen waardoor de situatie in de ziekenhuizen nog steeds onder controle is”, aldus Van Gucht. Momenteel liggen er 336 coronapatiënten in het ziekenhuis, onder wie 86 op intensieve zorgen.

Piek in aantal doden tijdelijk?

Ook het aantal overlijdens ligt met 51 doden op weekbasis nog steeds in stijgende lijn. Dat is dubbel zo veel als de week voordien. “Nu de hittegolf voorbij is, vermoeden we dat in de loop van deze week duidelijk zal worden in welke mate het hierbij ging om een tijdelijke piek gelinkt aan de hoge temperaturen en de hoge ozonconcentraties”, besluit hij.