Journaliste laat wegens corona gegevens achter op café en krijgt plots flirterig bericht van ober: “Zo ongepast. Dit hoort niet!”

Een Nederlandse journaliste werd na een cafébezoek plots gecontacteerd door de ober van de zaak. Hij had haar gegevens gevonden op het formulier voor contactonderzoek.

De vrouw, Georgia Oost uit Utrecht, deelde het opvallende tafereel op Twitter. Ze ging afgelopen zaterdag met vriendinnen op café en liet haar naam en telefoonnummer achter. Dat moet om contactonderzoek te vergemakkelijken in het kader van de coronacrisis. “Gisteravond met vriendinnen iets wezen drinken, netjes onze namen en telefoonnummers achtergelaten n.a.v. de coronamaatregelen, ontvang ik een uur later een flirterig appje van één van de obers. Dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling”, schrijft ze.

Excuses en nummer verwijderd

Ze vond de actie van de ober ongepast en contacteerde zijn manager om de kwestie aan te kaarten. Daarop heeft de bewuste man zich verontschuldigd en haar nummer verwijderd. “Ik heb de manager gebeld. We hebben goed gepraat. Hij gaat met de betreffende man in gesprek en gaf aan dat dit inderdaad niet de bedoeling is. Daarnaast heb ik het bericht zelf ook beantwoord en duidelijk gemaakt dat dit niet de bedoeling is en ik niet geïnteresseerd ben. Hij begreep het en heeft toegegeven dat het achteraf niet verstandig was en zijn excuses aangeboden. Ook heeft hij m’n nummer verwijderd”, aldus Georgia.

Buitenproportioneel

De tweet lokte heel wat reacties uit. Sommige mensen vonden dat ze correct gehandeld heeft, anderen waren van mening dat ze overdreven reageerde. “Ik snap je punt, maar is elke vorm van romantiek dan gelijk verdacht? Je had het gewoon kunnen negeren, mensen zijn nu eenmaal geen machines”, en “Ik ben het zeker eens dat hij dit niet had mogen doen. Ik vraag me alleen af of zijn manager inlichten, wat mogelijk zijn ontslag zal kosten, een juiste beslissing is. Is dat niet buiten proportie? Kon je hem niet flink de waarheid vertellen en zeggen dat je normaal zijn manager in zou lichten maar hem een kans geeft om in te zien dat hij dit nooit meer moet doen? Ik kan je verzekeren dat hij dit niet weer zou flikken. Een man zijn baan op het spel zetten vind ik voor dit vergrijp buitenproportioneel, ik vind een ferme waarschuwing adequater”, klonk het onder meer.

Daarop antwoordde Georgia het volgende: “Ik vond het ongepast aangezien ik mijn nummer gaf voor het formulier en niet voor romantische doeleinden. Het is een kwestie van privacyschending en néé: ik vat het niet op als compliment. Dit hoort gewoon niet”, reageerde ze.

Boete vermeden

Nog anderen vonden dan weer dat ze het nog braaf aangepakt heeft. “Als ze het via de privacywet had gespeeld en een officiële melding bij de autoriteiten had gedaan, dan had het bedrijf een gigantische boete gekregen die een ondernemer in deze tijden om kan laten vallen. Het is gewoon illegaal. Punt”, lezen we.