“Fabio Jakobsen evolueert heel goed”

Deceuninck – Quick-Step zat twee weken op rij in de hoek waar de klappen vielen, met de spectaculaire crashes van eerst Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen en daarna Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije. “We hebben twee verschrikkelijke valpartijen meegemaakt. Maar eigenlijk hebben Remco en Fabio veel geluk gehad”, relativeert teamdokter Yvan Vanmol.

De bekkenbreuk van Remco Evenepoel betekent het einde van het seizoen voor het toptalent, maar het lijkt alsof zijn bijzonder spectaculaire crash in de Ronde van Lombardije erger had kunnen aflopen: “Tot hiertoe, rekening houdende met de impact van de val, kunnen we alleen maar gelukkig zijn dat het dit ‘maar’ is. Al is dit natuurlijk ook al ernstig genoeg”, aldus zijn ploegdokter Yvan Vanmol.

Of het een half mirakel is dat Evenepoel niet zwaarder gehavend is? “We hebben op een week tijd twee mirakels gezien. Als je Remco over de reling ziet vliegen, en je ziet hoe diep de afgrond is, en dat er tachtig centimeter verder een rotsblok ligt. Dan weet je natuurlijk dat hij veel geluk gehad heeft. Net als Fabio.” Die revalideert intussen in een Nederlands ziekenhuis. “En hij evolueert goed. Heel goed zelfs.”

Jakobsen mocht vorige woensdag het ziekenhuis in Polen verlaten. Hij wordt verder behandeld in het Nederlandse Leiden. In de Ronde van Polen liep hij zware verwondingen op bij z’n val in de openingsetappe.