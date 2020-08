Disney+, het gloednieuwe videostreamingplatform van Disney, wordt op 15 september in ons land gelanceerd, maar wie nu al een abonnement neemt, krijgt een speciale korting.

Vanaf 15 september kan je al je favoriete Disney-animatiefilms en -klassiekers bekijken op de exclusieve streamingdienst Disney+. Er is keuze uit maar liefst 1.000 oude en nieuwe series en films van Walt Disney Studios en dochterondernemingen Pixar, Marvel en Lucasfilm (Star Wars-franchise). Je zal dus ook de allernieuwste creaties kunnen streamen, zoals ‘The Lion King’ (2019), ‘The Mandalorian’, ‘Frozen 2’, ‘Toy Story 4’, ‘Maleficent 2: Mistress of Evil’ en de Broadway Musical ‘Hamilton’.

Tijdelijke korting Disney Plus

Als je een abonnement neemt na de lanceerdatum 15 september betaal je 69,99 om een jaar lang van alle content op vier schermen tegelijkertijd te genieten. Doe je dat nú al, dan krijg je een korting van 10 euro en hoef je maar 59,99 euro neer te tellen. Er is ook een maandabonnement beschikbaar, wat 6,99 euro per maand kost. Proximus-klanten die een All Stars- of All Stars & Sports-pack hebben, krijgen sowieso al een jaar lang toegang tot Disney+. Via DEZE LINK kan je gebruikmaken van de tijdelijke korting.

Concurreren met Netflix en Amazon Prime

Met het nieuwe streamingplatform gaat Disney de concurrentie aan met andere grote spelers zoals Netflix, Play (More), Amazon Prime en Apple TV+, al is Disney Plus een stuk goedkoper dan de concurrentie. Bij Netflix betaal je 11,99 euro per maand voor het standaardabonnement waarbij je op twee schermen tegelijkertijd kan kijken. Play van Telenet kost dan weer 11,95 euro en 24,95 euro (Play More) per maand.

Begin hier met Disney streaming voor 59,99€ per jaar.